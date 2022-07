Κριστιάνο Ρονάλντο: Η Τσέλσι απέσυρε το ενδιαφέρον της

Η Τσέλσι δεν θα κινηθεί για την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Όπως αναφέρουν ξένα ΜΜΕ ο σύλλογος του Λονδίνου απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών, ζήτησε να φύγει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Πορτογάλου έπαιξε το γεγονός ότι οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση αποτελεί τεράστιο κίνητρο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι, άλλωστε, ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

Η Τσέλσι ήταν από τις ομάδες που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ο νέος ιδιοκτήτης, Τοντ Μπόελι ήθελε να «ταράξει τα νερά» με μία ηχηρή μεταγραφή. Μάλιστα οι άνθρωποι του συλλόγου είχαν συνάντηση τις προηγούμενες ημέρες με τον Ζόρζε Μέντες, εκπρόσωπο του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ωστόσο, η περίπτωσή του δε θα προχωρήσει αφού ο Τόμας Τούχελ είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο απόκτησης του Πορτογάλου σούπερ σταρ. Ο Γερμανός θεωρεί ότι η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο θα διαταράξει τις ισορροπίες που υπάρχουν στα αποδυτήρια των Λονδρέζων.

