Το Euro 2022 Γυναικών έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης

Η νίκη της Γαλλίας επί του Βελγίου με 2-1 για τον τέταρτο όμιλο του Euro 2022 γυναικών απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα. Οι 8.173 θεατές που είδαν τον αγώνα δημιούργησαν νέο ρεκόρ στη διοργάνωση.

Συνολικά 248.075 άνθρωποι έχουν παρακολουθήσει του αγώνες, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι απομένουν ακόμη 15 αγώνες για το τέλος της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου γυναικών.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 240.055 και σημειώθηκε το 2017 όταν η διοργάνωση είχε φιλοξενηθεί στην Ολλανδία. Ο μέσος όρος των θεατών στο Euro της Αγγλίας είναι 15.505 ανά αγώνα.

Τον εναρκτήριο αγώνα ανάμεσα στη διοργανώτρια Αγγλία και την Αυστρία παρακολουθούσαν 68.871 φίλοι του ποδοσφαίρου σημειώνοντας ρεκόρ προσέλευσης σε ένα ματς. Το προηγούμενο ήταν στον τελικό του Euro 2013, όπου η Γερμανία νίκησε τη Νορβηγία με 41.301 ανθρώπους να βρίσκονται στο γήπεδο.

Τη νίκη της Ισπανίας επί της Φινλανδίας παρακολουθούσαν από κοντά 16.819 θεατές, που ήταν οι περισσότεροι σε αναμέτρηση που δεν συμμετείχε διοργανώτρια χώρα εκτός του τελικού. Το ρεκόρ αυτό «άντεξε» λίγες ώρες αφού την επόμενη μέρα 21.342 άνθρωποι είδαν την ισοπαλία της Ολλανδίας (κάτοχος του τροπαίου) με τη Σουηδία που φιλοξενήθηκε στο Σέφιλντ.

Ο τελικός της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στο εμβληματικό Γουέμπλεϊ. Σημειώνεται ότι το απόλυτο ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2022 όπου 91.648 θεατές είδαν τον αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Βόλφσμπουργκ για τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐦𝐚𝐝𝐞 – and with 15 matches still to come! ✅🥳#WEURO2022 has become the most-attended Women’s EURO of all time, surpassing the previous record of 240,045 set at #WEURO2017 🙌 pic.twitter.com/mgVWXby0GF

— UEFA Women’s EURO 2022 (@WEURO2022) July 14, 2022