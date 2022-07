Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Κάρλο Αντσελότι δήλωσε ότι δεν θα γίνουν άλλες μεταγραφές

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα κάνει άλλες μεταγραφές όπως αποκάλυψε ο Κάρλο Αντσελότι. Ο Ιταλός προπονητής μίλησε εν όψει της συμμετοχής των πρωταθλητών Ευρώπης στο Soccer Champions Tour που θα διεξαχθει από τις 22/07 έως τις 30/07 σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ.

Ο Κάρλο Αντσελότι αποκάλυψε ακόμη ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον Εντέν Αζάρ σε νέο ρόλο. Σημειώνεται ότι η Ρεάλ απέκτησε φέτος το καλοκαίρι τον Αντόνιο Ρούντιγκερ από την Τσέλσι και τον Αουρέλιεν Τσουαμενί από τη Μονακό.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για μεταγραφές, αλλά λέω ήδη ότι όλα έχουν τελειώσει. Δεν πρόκειται να υπογράψουμε κανέναν. Είμαστε καλά έτσι», είπε ο Κάρλο Αντσελότι.

Ο Ιταλός προπονητής σημείωσε ότι σκοπεύει τη φετινή σεζόν να χρησιμοποιήσει τον Εντέν Αζάρ ως «ψευτοεννιάρι» αφού ακολουθεί μία περίεργη χρονιά. «Έχουμε πολλές επιλογές σ΄ αυτή τη θέση. Ο Μπενζεμά είναι η νούμερο ένα επιλογή μας, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι θα είναι μια περίεργη σεζόν, διαφορετική, με το Παγκόσμιο Κύπελλο ενδιάμεσα και πρέπει να δούμε διαφορετικές επιλογές.

Η ιδέα μου είναι να προσπαθήσω να δω τον Αζάρ σ΄ αυτή την θέση. Δεδομένης της ποιότητας που έχει και των ικανοτήτων του, θα ήταν καλό για εμάς να τον δοκιμάσουμε εκεί. Είναι παρόμοια περίπτωση με τον Ασένσιο», υπογράμμισε ο Ιταλός.

Ο Κάρλο Αντσελότι σχολίασε και τους νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές. «Οι νεοαποκτηθέντες παίκτες φέρνουν εξαιρετική ποιότητα στην ομάδα.

Στις θέσεις τους είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να βρεθεί στην αγορά. Ο Ρούντιγκερ είναι ένας εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός κι ο Τσουαμενί το ίδιο, είναι πολύ νέος και έχει πολλή προβολή. Είναι ήδη διεθνής με τη Γαλλία. Θα εκμεταλλευτούμε αυτή την περιοδεία ώστε να προσαρμοστούν στην ενδεκάδα», σημείωσε ο Ιταλός προπονητής.

