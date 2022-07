Παραμένει ο αποκλεισμός των ρωσικών ομάδων από τις διοργανώσεις της UEFA και της FIFA

Το CAS απέρριψε τις προσφυγές των ρωσικών ομάδων αλλά και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας κατά της απόφασης της UEFA και της FIFA για τον αποκλεισμό τους από τις αντίστοιχες διοργανώσεις. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, η Ντιναμό Μόσχας και η Σότσι είχαν προσφύγει στο διαιτητικό δικαστήριο και είχαν ζητήσει η υπόθεσή τους να εξεταστεί σχετικά γρήγορα.

Οι τέσσερις ρωσικές ομάδες είχαν τερματίσει στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος και είχαν εξασφαλίσει (θεωρητικά) ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ωστόσο, δε θα λάβουν μέρος στις διοργανώσεις της UEFA.

«Κατά τον καθορισμό ότι οι ρωσικές Εθνικές ομάδες και οι σύλλογοι της χώρας δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε αγώνες υπό την αιγίδα τους, ενώ αυτές οι συνθήκες επιμένουν, το σώμα (διαιτητών) διαπίστωσε ότι και τα δύο μέρη ενήργησαν εντός της διακριτικής ευχέρειας που τους παραχωρήθηκε, βάσει των αντίστοιχων καταστατικών και κανονισμών τους», υπογραμμίζει το CAS.

«Το σώμα θεωρεί ατυχές το γεγονός ότι οι τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, για τις οποίες δεν έχουν καμία ευθύνη ρωσικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, Εθνικές ομάδες και παίκτες, έχουν τόσο αρνητικό αντίκτυπο σε αυτούς και στο ποδόσφαιρο. Όμως, αυτές οι επιπτώσεις έχουν αντισταθμιστεί από την ανάγκη για ασφαλή και εύρυθμη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών γεγονότων για τον υπόλοιπο κόσμο», κατέληξε η ανακοίνωση του Ανώτατου Διαιτητικού Δικαστηρίου.

