Ολυμπιακός: Με Απόλλωνα Λεμεσού στον τρίτο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ

Τον Απόλλωνα Λεμεσού θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ, εφόσον αποκλείσει τη Μακάμπι Χάιφα. Ο Απόλλωνας κατέκτησε το πρωτάθλημα Κύπρου.

Σημειώνεται ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει τους επίσημους αγώνες του την Τετάρτη 20 Ιουλίου όπου στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τους Ισραηλινούς για τον δεύτερο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο επαναληπτικός θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα και θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ.

Αν οι Πειραιώτες προκριθούν απέναντι στην πρωταθλήτρια Ισραήλ, τότε θα αγωνιστούν στην έδρα τους 2/3 Αυγούστου (η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα γνωστοποιηθεί αργότερα) κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο επαναληπτικός για τον τρίτο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ θα διεξαχθεί στην Κύπρο στις 9 Αυγούστου.

Αν ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέρει απέναντι στη Μακάμπι, τότε θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ.

O Απόλλων Λεμεσού θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον 3ο προκριματικό του #UCL σε περίπτωση πρόκρισης επί της Μακάμπι Χάιφα / Apollon Limassol will be the opponent of Olympiacos, provided qualification over @mhfootballclub in the 2022-23 @ChampionsLeague 3rd qualifying round pic.twitter.com/SX7BuXVINB

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) July 18, 2022