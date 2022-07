FIFA 23: Για πρώτη φορά γυναίκα στο εξώφυλλο

Η Σαμ Κερ, αθλήτρια ποδοσφαίρου της Τσέλσι, είναι η πρώτη γυναίκα που φιγουράρει στο εξώφυλλο της παγκόσμιας έκδοσης του FIFA 23. Η Αυστραλή ποζάρει μαζί με τον Κιλιάν Εμπαπέ, που βρίσκεται στο εξώφυλλο του διάσημου ηλεκτρονικού παιχνιδιού για τρίτη σερί χρονιά.

«Δύο εκπληκτικοί επιθετικοί. Μια απόλυτη σύμπραξη», αναφέρει στα κοινωνικά δίκτυα η EA Sports, που λανσάρει το παιχνίδι. Η Κερ κέρδισε το χρυσό παπούτσι για τη φετινή σεζόν ως πρώτη σκόρερ του αγγλικού πρωταθλήματος γυναικών.

Η 27χρονη επιθετικός σημείωσε 20 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα βοηθώντας την Τσέλσι να κατακτήσει τον τίτλο αλλά και το Κύπελλο Αγγλίας. Η Κερ κέρδισε ακόμη τα βραβεία της καλύτερης παίκτριας τόσο στην ψηφοφορία των παικτών όσο και των δημοσιογράφων.

Μέχρι σήμερα οι γυναίκες ήταν στο εξώφυλλο του διάσημου παιχνιδιού σε περιφερειακές εκδόσεις. Η Άλεξ Μόργκαν και η Κριστίν Σινκλέρ μαζί με τον Λιονέλ Μέσι ήταν στο εξώφυλλο του FIFA που κυκλοφόρησε το 2016 στη Βόρεια Αμερική.

Εκείνη η έκδοση ήταν η πρώτη που είχε γυναικείες ομάδες. Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, το FIFA 23 θα είναι ο τελευταίος τίτλος του διάσημου παιχνιδιού που θα κυκλοφορήσει από την ΕΑ Sports.

