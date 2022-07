Ολυμπιακός: Αποχαιρέτησε τον Ντόρσεϊ

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποτελεί παρελθόν από την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών ευχαριστώντας τον ομογενή γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο Ντόρσεϊ ήταν καθοριστικός παράγοντας της φετινής πορείας του Ολυμπιακού που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του νταμπλ και την πρόκριση στο final four της Ευρωλίγκας. Στην Ευρώπη είχε 12,8 πόντους, 2 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ο Ολυμπιακός έχει βρει τον αντικαταστάτη του. Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ο Αϊζάια Κάνααν, πρώην γκαρντ της Γαλατασαράι.

Ο Ντόρσεϊ θα συνεχίσει, όπως όλα δείχνουν, την καριέρα του στο NBA. Πριν από λιγες εβδομάδες αποκαλύφθηκε οτι έκανε προπόνηση με τους Ντάλας Μάβερικς.

Thank you for showning true dedication and determination to #OlympiacosBC ! We’re wishing you the best of luck in the next step of your career. @TDORSEY_1 #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/XzCjDe7HfR

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) July 19, 2022