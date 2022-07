Παναθηναϊκός: Απέκτησε τον Αρτούρας Γκουντάιτις

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αρτούρας Γκουντάιτις. Ο Λιθουανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Ο 29χρονος μπασκετμπολίστας είναι η έβδομη μεταγραφή του τριφυλλιού. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη ανακοινώσει την απόκτηση των Πάρις Λι, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Μάριους Γκριγκόνις, Νέιτ Γουόλτερς, Ντέρικ Γουίλιαμς και Άντριου Άντριους.

Welcome to the family, Arturas Gudaitis! 🤝

We’re so happy you’re here!@GudaitisAG 💚#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/0MYnLEwr7C

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 20, 2022