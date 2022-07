US Open: Με Τζόκοβιτς και Σερένα Γουίλιαμς οι λίστες συμμετοχής

Τα ονόματα των Νόβακ Τζόκοβιτς και Σερένα Γουίλιαμς ξεχωρίζουν στις λίστες συμμετοχής του φετινού US Open. Ο Σέρβος τενίστας, νικητής του Wimbledon, δεν είναι σίγουρο ότι θα λάβει μέρος στο τελευταίο Grand Slam της σεζόν.

Ο Τζόκοβιτς δεν μπορεί να ταξιδέψει στις ΗΠΑ λόγω της νομοθεσίας που υπάρχει για τους ανεμβολίαστους ταξιδιώτες. Γι’ αυτό, άλλωστε, δεν πήρε μέρος στα Masters του Indian Wells και του Μαϊάμι.

Ο Τζόκοβιτς πάντως δηλώνει έτοιμος να πληρώσει το τίμημα της απόφασής του να μην εμβολιαστεί. «Δεν σκοπεύω να κάνω το εμβόλιο ακόμα κι αν αυτή η απόφαση με αφήσει εκτός US Open», είπε μετά την κατάκτηση του Wimbledon.

Στις λίστες συμμετοχής του τελευταίου Grand Slam της σεζόν είναι και η Σερένα Γουίλιαμς. Η Αμερικανίδα τενίστρια αγωνίστηκε στο Wimbledon μετά από έναν χρόνο απραξίας.

Η Σερένα Γουίλιαμς έγινε δεκτή στη διοργάνωση του Λονδίνου με wild card. Η 40χρονη τενίστρια ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από την Χάρμονι Ταν και βρέθηκε εκτός παγκόσμιας κατάταξης χάνοντας και τους τελευταίους της βαθμούς.

Η Αμερικανίδα τενίστρια έχει κατακτήσει το US Open έξι φορές. Το τελευταίο Grand Slam της σεζόν θα διεξαχθεί 29 Αυγούστου με 11 Σεπτεμβρίου.

