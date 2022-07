UEFA: Η Κολωνία ζητάει αποκλεισμό των ομάδων της Λευκορωσίας

Με επιστολή της στην UEFA η Κολωνία ζητάει την αποβολή των ομάδων της Λευκορωσίας από τις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.

Η UEFA έχει ήδη ανακοινώσει ότι οι σύλλογοι της χώρας θα αγωνίζονται εντός έδρας σε ουδέτερη τοποθεσία και χωρίς την παρουσία οπαδών τους. Ωστόσο, η γερμανική ομάδα καλεί την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να πάει ένα βήμα παρακάτω.

Η Κολωνία ζητάει τον αποκλεισμό όλων των ομάδων της Λευκορωσία ακόμη και στα μέσα της σεζόν. Η γερμανική ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Δημήτρης Λημνιός κατάφερε να κερδίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο τερματίζοντας στην έβδομη θέση της Bundesliga.

Η Κολωνία θα αγωνιστεί στα πλέι οφ του Conference League, ένα βήμα πριν τους ομίλους της διοργάνωσης. Ανάμεσα στις υποψήφιες αντιπάλους της θα μπορούσε να είναι ομάδας της Λευκορωσίας αφού Ντιναμό Μινσκ, Μπάτε Μπορίσοφ και Γκόμελ (αντίπαλος του Άρη) αγωνίζονται στα προκριματικά.

Der 1. FC Köln hat die UEFA aufgerufen, Teams aus Belarus auszuschließen. Ein entsprechender Brief erging nach Klubangaben an UEFA-Präsident Ceferin. Belarus unterstützt Russland beim Angriffskrieg gegen die Ukraine. Köln könnte in der #UECL auf Teams aus Belarus treffen. #effzeh pic.twitter.com/x4tB819iHF

