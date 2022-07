Τένις: Ακυρώθηκαν τα τουρνουά της ATP στην Κίνα

Δίχως τα τουρνουά της ATP στην Κίνα για τρίτη διαδοχική χρονιά θα ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν στο τένις. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε το ανανεωμένο πρόγραμμά της και σε αυτό δεν περιλαμβάνονται τα τουρνουά της χώρας της ανατολικής Ασίας εξαιτιάς των συνεχιζόμενων αυστηρών περιοριστικών μέτρων που έχει υιοθετήσει για την πανδημία του κορωνοϊού.

Τέσσερα τουρνουά της ATP ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν στην Κίνα. Πρόκειται για τις διοργανώσεις του Τσενγκντού, του Ζουνχάι αλλά και το China Open που γίνεται στο Πεκίνο.

Φυσικά ματαιώθηκε και το Masters της Σανγκάης που επρόκειτο να διεξαχθεί από τις 9 μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Στη θέση των τουρνουά της Κίνας θα γίνουν έξι 250άρια που εξασφάλισαν μονοετή άδεια.

Αναλυτικά:

19-25/9: Σαν Ντιέγκο (hard)

28/9-2/10: Σεούλ (hard), Τελ Αβίβ (indoor hard)

10-16/10: Φλωρεντία (indoor hard), Χιχόν (indoor hard)

17-23/10: Νάπολι (hard)

The Shanghai Masters and three other men’s tournaments in China will not be held this year due to COVID-19 restrictions in the country, the ATP Tour said on Thursday. https://t.co/ckalazNpB4

— Reuters Sports (@ReutersSports) July 21, 2022