Νόβακ Τζόκοβιτς: Επιβεβαίωσε την συμμετοχή του στο Laver Cup – Με το «Big 4» η ευρωπαϊκή ομάδα

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στο Laver Cup συμπληρώνοντας έτσι την ευρωπαϊκή «dream team» που αποτελείται από τους Άντι Μάρεϊ, Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ. Πρόκειται για μια ιστορική καθώς το «Big 4» θα αγωνιστεί μαζί για πρώτη φορά.

The Big 4 are in for London. Djokovic will join Nadal, Murray and Federer as teammates to defend the Laver Cup on Team Europe at The O2. pic.twitter.com/VoMFTBLsM3

— Laver Cup (@LaverCup) July 22, 2022