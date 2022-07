Premier League: Αυτόματη ποινή σε όσους μπαίνουν στους αγωνιστικούς χώρους

Με αυτόματη ποινή αποκλεισμού από τους αγωνιστικούς χώρους θα τιμωρούνται όσοι εισβάλουν στα αγγλικά γήπεδα. Η Premier League, η αγγλική Football League και η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της χώρας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με τις ποινές που θα ισχύουν από τη φετινή σεζόν.

Οι εισβολές στον αγωνιστικό χώρο την περασμένη σεζόν θορύβησαν τους ιθύνοντες του αγγλικού ποδοσφαίρου που θέσπισαν μία σειρά μέτρων. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αφορούν και όσους κάνουν χρήση καπνογόνων στο γήπεδο ή πετούν αντικείμενα.

«Αυτές οι πράξεις είναι επικίνδυνες, παράνομες και έχουν σοβαρές συνέπειες. Δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο, ούτε πουθενά. Από την έναρξη της σεζόν 2022/23, όλοι οι παραβάτες που θα εντοπιστούν θα αναφέρονται από τις ομάδες στην αστυνομία και η έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο ποινικό μητρώο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την δουλειά και την εκπαίδευσή τους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας θα επιβάλει επίσης μια πιο σκληρή πολιτική κυρώσεων για τους συλλόγους, η οποία θα ενισχύσει αυτά τα μέτρα. Επιπλέον, όποιος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και όσοι φέρουν ή χρησιμοποιούν πυροτεχνήματα ή καπνογόνα θα λάβουν πλέον αυτόματο αποκλεισμό από το κλαμπ. Αυτές οι απαγορεύσεις θα μπορούσαν επίσης να επεκταθούν στους συνοδούς γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ομοσπονδίας, Μαρκ Μπούλινγκχαμ, δήλωσε: «Το αγγλικό ποδόσφαιρο εισήγαγε νέα μέτρα και αυστηρότερες κυρώσεις, για την έναρξη της επόμενης σεζόν, για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι δεν θα ανεχθούμε αυτού του είδους την παράνομη και επικίνδυνη συμπεριφορά».

