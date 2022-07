Κριστιάνο Ρονάλντο: Μπροστά στο απόλυτο αδιέξοδο

Έφτασε στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ οδηγώντας τη μαύρη Μπέντλεϊ. Δίπλα είχε τον εκπρόσωπό του Ζόρζε Μέντες. Αμφότεροι ήταν αρκετά προβληματισμένοι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απουσίασε από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της αγγλικής ομάδας σε Ταϊλάνδη και Αυστραλία. Επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους, όπως ανακοίνωσε και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θέλει να αποχωρήσει από την αγγλική ομάδα. Η προοπτική να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Γιουρόπα Λιγκ δεν τον καλύπτει.

Άλλωστε, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Τσάμπιονς Λιγκ τα χρόνια που αγωνίζεται. Έχει κατακτήσει το τρόπαιο πέντε φορές ενώ είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 140 γκολ, πρώτος σε συμμετοχές με 183 αγώνες και πρώτος σε ασίστ με 42.

Cristiano Ronaldo has arrived back at Man United’s training ground this morning 👀 pic.twitter.com/gF4kTL0XC2

Το προηγούμενο καλοκαίρι μοιάζει πια τόσο μακρινό. Η ανακοίνωση της επιστροφής του τον Αύγουστο του 2021 πανηγυρίστηκε από τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η φανέλα με τον αριθμό «7» έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων ενώ η ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας στα κοινωνικά δίκτυα είχε δεκάδες εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις.

Η πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών κράτησε πολλές ώρες και ήταν άκαρπη. Οι δύο πλευρές εμμένουν στις θέσεις τους με τη Γιουνάιτεντ να σημειώνει στην πλευρά του ποδοσφαιριστή ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο το οποίο ολοκληρώνεται το 2023.

Ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή φέρεται να πρότεινε στην αγγλική ομάδα να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2024 και ο ποδοσφαιριστής να δοθεί δανεικός, κατά πάσα πιθανότητα σε ομάδα του Τσάμπιονς Λιγκ. Σύμφωνα με όσα γράφτηκαν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν αρνητική σε αυτή την προοπτική.

Η Γιουνάιτεντ μάλιστα επιστράτευσε, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, μέχρι και τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον – για τον οποίο ο Κριστιάνο τρέφει απεριόριστο σεβασμό – προκειμένου να τον μεταπείσει.

Bayern director Kahn tells Bild: “We discussed about Cristiano Ronaldo internally – I consider him one of greatest footballers ever” 🚨 #FCBayern

“Then we came to conclusion that, despite appreciation for Cristiano, he would not fit into our philosophy in the current situation”. pic.twitter.com/JuBTUdUnsS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022