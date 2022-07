Ντανιέλ Πασαρέλα: Πάσχει από νευροεκφυλιστική ασθένεια

Ο Ντανιέλ Πασαρέλα, ένας από τους κορυφαίος αμυντικούς του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, πάσχει από μια πολύπλοκη νευροεκφυλιστική ασθένεια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Ole, ο 69χρονος Αργεντινός, λόγω της ασθένειάς του, χάνει την έννοια του χώρο και του χρόνου.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να μείνει μόνος στο σπίτι του. Πλέον βγαίνει σπάνια και οι έξοδοί του γίνονται πάντα με συνοδεία αφού ο Πασαρέλα μπορεί να ξεχάσει πού βρίσκεται και να χάσει τον προσανατολισμό του.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Αργεντινής από την ίδια ασθένεια έπασχε και ο πατέρας του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή. «Δεν είναι πια ο Πασαρέλα που ξέραμε. Τώρα είναι ένας άλλος Ντανιέλ», εξομολογήθηκε στενός του φίλος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ο Πασαρέλα βρίσκεται εκτός ποδοσφαίρου από το 2013. Τότε ήταν στην προεδρία της Ρίβερ Πλέιτ και αποχώρησε μετά τον υποβιβασμό της αγαπημένης του ομάδας.

Ο Πασαρέλα γεννήθηκε το 1953. Είναι ο μοναδικός Αργεντινός ποδοσφαιριστής που κατέκτησε δύο φορές το Παγκόσμιο Κύπελλο (1978, 1986). Το περιοδικό World Soccer συμπεριέλαβε τον Πασαρέλα στους 100 καλύτερους ποδοσφαιριστές του 20ού αιώνα.

Daniel Passarella suffers from neurodegenerative disease, very similar to the one suffered by his father. At 69 years old, the ‘Kaiser’ finds it difficult to locate himself in time and space

🗣 “He is not the same Daniel we knew”, someone from his inner circle to @DiarioOle pic.twitter.com/wpb6qunvNh

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 26, 2022