Μάντσεστερ Σίτι: Οπαδοί της θα φορούν high-tech κασκόλ τη νέα σεζόν

Ένα τελευταίας τεχνολογίας κασκόλ θα φορούν ορισμένοι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι τη νέα σεζόν. Το συγκεκριμένο αξεσουάρ έχει ενσωματωμένο έναν βιομετρικό αισθητήρα στο ύφασμα που θα παρακολουθεί διάφορα δεδομένα.

Το «Connected Scarf» όπως ονομάστηκε, θα καταγράφει βιο-σήματα του σώματος κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Το συγκεκριμένο κασκόλ καταγράφει επίσης διάφορα δεδομένα φυσιολογικών μετρήσεων. Με τον τρόπο αυτό θα προσφέρει πληροφορίες για το πώς αισθάνεται ο κάτοχός του κάθε στιγμή του αγώνα.

«Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας με τη Σίτι τα τελευταία χρόνια, αναζητούσαμε διαρκώς τρόπους για να συνδέσουμε τους οπαδούς με το άθλημα που αγαπούν σε ένα διαφορετικό επίπεδο», δήλωσε η Άσλεϊ Μαρουσάκ, υπεύθυνη αθλητικού μάρκετινγκ της εταιρείας Cisco που έχει αναλάβει την κατασκευή του συγκεκριμένου κασκόλ.

«Το κασκόλ αυτό είναι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα και να μετρήσουμε καλύτερα τα σκαμπανεβάσματα του φιλάθλου του ποδοσφαίρου, και πώς το παιχνίδι επηρεάζει τους οπαδούς όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά και σωματικά», πρόσθεσε.

Select supporters of Manchester City will sport the latest in wearable technology next season as the humble soccer scarf gets an upgrade, complete with a biometric sensor integrated into the fabric to monitor emotional, physiological and movement data. https://t.co/FigFIidJtB

