Κριστιάνο Ρονάλντο: Ζήτησε να μείνει ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Συνεχίζεται το σίριαλ για το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της αγγλικής ομάδας έχει ζητήσει να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Ο 37χρονος ποδοσφαιριστής θέλει να αγωνιστεί σε ομάδα που έχει προκριθεί στο Τσάμπιονς Λιγκ. Μην ξεχνάμε ότι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του θεσμού.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι ο παίκτης δεν πωλείται. Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπολογίζεται κανονικά τον Κριστιάνο Ρονάλντο για τη νέα σεζόν.

Η εφημερίδα «Daily Mail» αναφέρει ότι ο Ζόρζε Μέντες, εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, πρότεινε στην αγγλική ομάδα να λυθεί το συμβόλαιό του. Με αυτόν τον τρόπο και ο πελάτης του θα ήταν ελεύθερος να διαπραγματευθεί το μέλλον του με άλλη ομάδα και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα απαλλασσόταν από τον πολύ μεγάλο μισθό του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εισπράττει 430.000 ευρώ την εβδομάδα, ή περίπου 1,75 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Ωστόσο, η αγγλική ομάδα εμφανίζεται αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023.

Cristiano Ronaldo has asked Manchester United to release him from his contract, according to the Daily Mail 😳 pic.twitter.com/FT33aOIOni

— GOAL (@goal) July 28, 2022