Euro 2022 Γυναικών: Ο τελικός έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης

Πάνω από 17 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τον τελικό του Euro Γυναικών ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γερμανία. Η ομάδα της Σαρίνα Βίγκμαν επιβλήθηκε με 2-1 και κατέκτησε το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Τον τελικό του Γουέμπλεϊ είδαν από κοντά 87.192 φίλαθλοι, αριθμός – ρεκόρ για τη διοργάνωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του overnights.tv ο αγώνας προσέλκυσε κατά μέσο όρο 11 εκατομμύρια θεατές και 66% μερίδιο κοινού, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών. Ο τελικός, που μεταδόθηκε από το BBC One, έφτασε τα 17,5 εκατομμύρια τηλεθεατές συνολικά.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 9,3 εκατομμύρια στον ημιτελικό της Αγγλία με τη Σουηδία. Ο μέσος όρος τηλεθεατών εκείνου του αγώνα ήταν 7,9 εκατομμύρια.

The Women’s #euro2022final on BBC1, kicking off at 5pm, drew an audience averaging 11m/66%, and peaked at 17.6m! Congratulations to the #Lionesses on their win over Germany! #uktvratings https://t.co/DSYC3PhVGB

