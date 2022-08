Μπαρτσελόνα: Πούλησε το 24,5% των Barça Studios για 100 εκατομμύρια ευρώ

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι πούλησε το 24,5% των οπτικοακουστικών δικαιωμάτων των Barça studios στην εταιρεία Socios.com έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η ομάδα της Βαρκελώνης αναζητά έσοδα προκειμένου να αντισταθμίζει τις απώλειες.

Τα Barça Studios έχουν τη δημιουργία, παραγωγή και εμπορευματοποίηση της οπτικοακουστικής παραγωγής της Μπαρτσελόνα που περιλαμβάνει τη διαχείριση του τηλεοπτικού καναλιού του συλλόγου Barça TV.

Σημειώνεται ότι οι «μπλαουγκράνα» έχουν πουλήσει μερίδιο των τηλεοπτικών τους δικαιωμάτων στο πρωτάθλημα. Έχουν ακόμη υπογράψει συμφωνία ύψους 280 εκατομμυρίων ευρώ με την εταιρεία Spotify για χορηγία στη φανέλα και το γήπεδο της ομάδας.

Η Μπαρτσελόνα προσπαθεί να αυξήσει τα έσοδά της αφού έχει χρέη πάνω από ένα δισ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό αποκτά την απαιτούμενη ρευστότητα προκειμένου να μπορεί να κάνει μεταγραφές αλλά και να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του οικονομικού Fair Play της La Liga.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από την Μπάγερν Μονάχου και του Κουντέ από τη Σεβίλλη.

FC Barcelona announces the sale of 24.5% of Barça Studios to the company https://t.co/SkC8g62KY4 for 100 million euros to accelerate the club’s audiovisual, blockchain, NFT and Web.3 strategy.

More details https://t.co/0sM9grct3L pic.twitter.com/5xcLWYg440

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2022