Τσάμπιονς Λιγκ: Τα ζευγάρια των πλέι οφ

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις ανέδειξε η κληρωτίδα για τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ. Στο μονοπάτι των πρωταθλητών, ο νικητής από το ζευγάρι της Μακάμπι Χάιφα που απέκλεισε τον Ολυμπιακό με τον Απόλλωνα Λεμεσού, θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Ερυθρού Αστέρα ή Πικούνικ. Παράλληλα θα έχουμε ελληνικό ενδιαφέρον αφού η Κοπεγχάγη του Ζέκα θα κοντραριστεί με την Τραμπζονσπόρ των Μπακασέτα και Σιώπη.

Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν το διήμερο 16-17 Αυγούστου, ενώ οι ρεβάνς το διήμερο 23-24 Αυγούστου. Οι νικήτριες ομάδες θα προκριθούν στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ και οι χαμένες στους ομίλους του Europa League.

Η κλήρωση

Το μονοπάτι των πρωταθλητών

Το μονοπάτι των μη πρωταθλητών

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 2, 2022