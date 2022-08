Λίβερπουλ: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Ντιόγκο Ζότα

Στη Λίβερπουλ θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ντιόγκο Ζότα. Ο Πορτογάλος επιθετικός υπέγραψε νέο συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από την αγγλική ομάδα τον Σεπτέμβριο του 2020. Σε 85 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχει σημειώσει 34 γκολ, 21 εκ των οποίων την περσινή σεζόν.

«Είμαι πολύ περήφανος», σημείωσε ο ποδοσφαιριστής στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανανέωση του συμβολαίου του. «Από την πρώτη στιγμή, πριν από δύο χρόνια, ήθελα να είμαι σημαντικός για την ομάδα. Υπογράφοντας νέο συμβόλαιο είναι προφανές ότι η ομάδα με πιστεύει», συμπλήρωσε ο Πορτογάλος επιθετικός.

Ο Ζότα σχολίασε και το γεγονός ότι τραυματίστηκε πριν την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας απουσιάζοντας από όλα τα φιλικά αλλά και τον αγώνα του Community Shield απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. «Ήταν κάτι πολύ στενάχωρο αφού τραυματίστηκα στον τελευταίο αγώνα της σεζόν που έπαιξα με την Εθνική Πορτογαλίας. Όταν πήγα στην προετοιμασία ένιωσα έναν πόνο. Έτσι περάσουν λίγες ακόμη εβδομάδες, έλεγα», σημείωσε ο Πορτογάλος.

Ο 25χρονος επιθετικός οριοθέτησε και τους στόχους της Λίβερπουλ για τη φετινή σεζόν. «Όταν παλεύεις για όλους τους τίτλους, όπως κάναμε πέρσι, απλά θέλεις να το ξανακάνεις γιατί είναι κάτι εφικτό. Αυτό είναι το κίνητρο που έχω και ξέρω ότι είναι ίδιο για τους συμπαίκτες μου και όλους στην ομάδα. Έχουμε τα πάντα για να παλέψουμε για όλους τους τίτλους», σημείωσε ο Ζότα.

We are delighted to announce that @DiogoJota18 has signed a new long-term contract with the Reds 🇵🇹

— Liverpool FC (@LFC) August 2, 2022