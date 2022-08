Ποδόσφαιρο στη σκιά του πολέμου: Πώς θα επανεκκινήσει το ουκρανικό πρωτάθλημα

Το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου ξημέρωσε μία διαφορετική μέρα για την Ουκρανία. Οι σειρήνες ήχησαν νωρίς το πρωί, κάτι τρομερό είχε συμβεί. Η Ρωσία είχε εισβάλλει στη χώρα.

Από τότε, ο χρόνος απέκτησε άλλη έννοια για το κράτος της ανατολικής Ευρώπης. Το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου είχε διακοπεί λόγω του χειμώνα, όπως συνηθίζεται. Η τελευταία ποδοσφαιρική αναμέτρηση διεξήχθη τον Δεκέμβριο. Τελικά ακυρώθηκε τον Απρίλιο, δίχως να απονεμηθεί ο τίτλος.

Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές – κυρίως οι ξένοι – αποχώρησαν. Κάποιοι πήραν τα όπλα και πήγαν να πολεμήσουν ενώ αρκετά γήπεδα καταστράφηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός αθλητισμού, το ουκρανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου θα ξεκινήσει και πάλι στις 23 Αυγούστου. Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία αφού τότε γιορτάζουν οι Ουκρανοί τη σημαία τους.

«Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο στην Ουκρανία», είπε ο Βαντίμ Γκουτσάιτ, υπουργός αθλητισμού. «Πρέπει να συνεχίσουμε να ανταγωνιζόμαστε και να χαιρόμαστε, να μαχόμαστε και να κερδίζουμε. Ο ουκρανικός αθλητισμός θα κερδίσει σε όλα τα μέτωπα και δεν μπορεί να σταματήσει να προοδεύει», συμπλήρωσε ο πολιτικός.

Πώς, όμως, θα παιχθεί ποδόσφαιρο σε μία χώρα που παραμένει σε εμπόλεμη κατάσταση;

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη εκπονήσει σχέδιο για την, όσο το δυνατόν, πιο ασφαλή επιστροφή στα γήπεδα. Αρχικά, όλοι οι αγώνες θα γίνουν χωρίς θεατές και θα διεξάγονται στην περιοχή του Κιέβου και τη δυτική Ουκρανία.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Σαχτάρ που θα αγωνιστεί στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ θα δώσει τους εντός έδρας αγώνες της στη διοργάνωση στη Βαρσοβία. Η Ντιναμό Κιέβου δίνει τους προκριματικούς της αγώνες στην πόλη Λοτζ της Πολωνίας.

⚡️Consequences of “Russian world,” Olympic sports training center (Yuri Gagarin Stadium) in Chernihiv. Home of Ukraine women’s national football team and Desna Chernihiv. It had a capacity of 12,060 spectators, 5,500 individual plastic seats #StandWithUkraine #StopWar #StopRussia pic.twitter.com/nPU8ROhcqB

Κάθε γήπεδο, στο οποίο θα γίνουν οι αγώνες, πρέπει να διαθέτει καταφύγιο αεροπορικής επιδρομής. Για να διεξαχθεί μία αναμέτρηση θα πρέπει να υπάρξει έγκριση από τη στρατιωτική διοίκηση της κάθε περιοχής.

Υπάρχει πρόβλεψη ακόμη κι αν γίνει επίθεση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. «Κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών, οι αναμετρήσεις θα διακόπτονται. Οι παίκτες, οι προπονητές και όλοι οι παράγοντες των αγώνων θα πρέπει να μετακινηθούν γρήγορα στο καταφύγιο», ενημέρωσε ο υπουργός αθλητισμού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί πόσες ομάδες θα συμμετάσχουν στο νέο πρωτάθλημα. Επιθυμία των υπεύθυνων είναι να διεξαχθεί ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων. Η ομάδα της Μαριούπολης δε θα λάβει μέρος όπως και η Ντέσνα Τσερνίχιβ, που τη σεζόν 2020-2021 είχε αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa League.

Μετά την εισβολή, αρκετοί ξένοι ποδοσφαιριστές αποχώρησαν αναζητώντας ένα ασφαλές μέρος για εκείνους και τις οικογένειές τους. Στη συνέχεια η FIFA έδωσε τη δυνατότητα σε όσους ξένους παίκτες αγωνίζονταν στην Ουκρανία και τη Ρωσία να υπογράψουν συμβόλαια δίχως να περιμένουν την επίσημη μεταγραφική περίοδο. Στο νέο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες ελάχιστοι ξένοι ποδοσφαιριστές θα είναι στα ρόστερ των ομάδων.

«Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό», δήλωσε ο Αντρίι Παβέλκο, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ουκρανίας. «Είναι για να δείξουμε την τόλμη του λαού μας, το αδάμαστο πνεύμα και την επιθυμία για αναπόφευκτη νίκη. Είναι μία μοναδική πρωτοβουλία στην παγκόσμια ιστορία: ποδόσφαιρο ενάντια στον πόλεμο, σε συνθήκες πολέμου, ποδόσφαιρο στο όνομα της ειρήνης».

18 foreign players have returned to their Ukrainian 🇺🇦 clubs & are preparing for the new season with their sides 👏

Vorskla lead with 6 foreign players (+2 NEW signings)

Dynamo & Rukh with 2

Shakhtar, Zorya, Minaj, CO, Dnipro-1, Veres, Kolos, KKR – 1 each

📸: Футбол України pic.twitter.com/l9lVRiZXDT

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 17, 2022