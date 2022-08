Premier League: Οι ποδοσφαιριστές δεν θα γονατίζουν πριν από κάθε αγώνα

Η Premier League ανακοίνωσε ότι οι ποδοσφαιριστές των ομάδων δε θα γονατίζουν πριν από την έναρξη των αγώνων. Όπως επισημαίνεται σχετικά, οι παίκτες αποφάσισαν ότι θα προχωρούν στη συγκεκριμένη ενέργεια σε ορισμένες στιγμές κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος για να ενισχύσουν το μήνυμα ότι ο ρατσισμός δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο ή στην κοινωνία.

«Η Premier League υποστηρίζει την απόφαση των παικτών και μαζί με τους συλλόγους θα χρησιμοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες για να προωθήσει τα αντιρατσιστικά μηνύματα ως μέρους του σχεδίου δράσης της Λίγκας “No Room For Racism”», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Οι παίκτες θα γονατίζουν στους αγώνες της πρεμιέρας, στους αγώνες που είναι αφιερωμένοι στο “No Room For Racism” τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο, στους αγώνες της Boxing Day αλλά και την τελευταία αγωνιστική. Ακόμη, οι ποδοσφαιριστές θα προχωρούν σε αυτή την ενέργεια στους τελικούς του Κυπέλλου και του Λιγκ Καπ.

«Αποφασίσαμε να επιλέξουμε σημαντικές στιγμές για να γονατίζουμε κατά τη διάρκεια της σεζόν προκειμένου να αναδείξουμε την ενότητά μας ενάντια σε κάθε μορφή ρατσισμού και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη για έναν κοινό σκοπό.

Παραμένουμε αποφασιστικά δεσμευμένοι να εξαλείψουμε τις φυλετικές προκαταλήψεις και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς με σεβασμό και ίσες ευκαιρίες για όλους», αναφέρει κοινή δήλωση των αρχηγών των ομάδων της Premier League.

Ahead of the new season, #PL club captains have reaffirmed their commitment to fighting racism and all forms of discrimination.

The players have decided to use specific moments during the upcoming campaign to take the knee. #NoRoomForRacism

More: https://t.co/C8HxAVA9qs pic.twitter.com/vtZ6r9D2E7

— Premier League (@premierleague) August 3, 2022