Formula 1: Συνεχίζει στη Williams ο Άλεξ Άλμπον

Η Williams ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Άλεξ Άλμπον. Ο πιλότος από την Ταϊλάνδη κάνει μία καλή σεζόν έχοντας κερδίσει όλους τους βαθμούς για την ομάδα του με τη δέκατη θέση στην Αυστραλία και την ένατη στο Μαϊάμι.

Ο 26χρονος πιλότος αντικατέστησε τον Τζορτζ Ράσελ, που μετακινήθηκε στη Red Bull.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα μείνω στη Williams και το 2023 και ανυπομονώ να δω τι μπορούμε να πετύχουμε ως ομάδα στο υπόλοιπο της σεζόν», ανέφερε αρχικά ο Άλμπον. «Η ομάδα έχει καταφέρει σημαντικά οφέλη τη φετινή σεζόν και είναι συναρπαστικό να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι και να αναπτύξουμε όσα μάθαμε μαζί», συμπλήρωσε ο πιλότος από την Ταϊλάνδη.

Ο Τζοστ Καπίτο, διευθυντής της ομάδας σημείωσε: «Ο Άλεξ είναι ένας εξαιρετικός οδηγός και πολύτιμο μέλος της Williams και είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε μαζί σε μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Ο Άλεξ έχει ένα εξαιρετικό μείγμα δεξιοτήτων και οξυδέρκειας που θα βοηθήσουν την ομάδα να έχει ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον. Είναι ένας σκληρός ανταγωνιστής, έχει αποδειχθεί ένα δημοφιλές και πιστό μέλος μας και είμαστε χαρούμε που θα μας προσφέρει μία σταθερή βάση για να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σε αυτή τη νέα εποχή».

BREAKING: Alex Albon to remain with Williams for 2023 and beyond!#F1 @WilliamsRacing pic.twitter.com/2kG4SfY0zj

— Formula 1 (@F1) August 3, 2022