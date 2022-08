UEFA: Με ημιαυτόματο οφσάιντ η φάση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ

Όπως ανακοίνωσε η UEFA, η τεχνολογία του ημιαυτόματου οφσάιντ θα χρησιμοποιηθεί στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Η καινοτομία στον τομέα της διαιτησίας θα κάνει ντεμπούτο στο Σούπερ Καπ ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις 10 Αυγούστου.

«Η UEFA αναζητά συνεχώς νέες τεχνολογικές λύσεις που θα βελτιώσουν το άθλημα και θα παρέχουν βοήθεια στους διαιτητές. Αυτό το καινοτόμο σύστημα θα επιτρέψει στο VAR να εντοπίζει γρήγορα και με περισσότερη ακρίβεια λύσεις γύρω από το οφσάιντ, βελτιώνοντας τη ροή του παιχνιδιού και τη συνέπεια γύρω από τις αποφάσεις. Το νέο σύστημα είναι έτοιμο να εγκατασταθεί σε όλα τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν αγώνες για το Champions League» ανέφερε σχετικά ο Ρομπέρτο Ροζέτι, επικεφαλής της διαιτησίας στην UEFA.

Η τεχνολογία ανίχνευσης άκρων, που βασίζεται σε δεδομένα, χρησιμοποιεί αποκλειστικές κάμερες τοποθετημένες σε όλο το στάδιο για να παρέχει την ακριβή θέση των παικτών στο γήπεδο, δίνοντας στους διαιτητές ακριβείς πληροφορίες σε δευτερόλεπτα.

Ο στόχος είναι το σύστημα να δημιουργήσει 29 σημεία δεδομένων ανά παίκτη, ιχνηλατώντας τα διάφορα μέρη του σώματος για να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο σκελετικό μοντέλο. Μόλις ληφθεί η τελική απόφαση, η τεχνολογία που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τις εικόνες σε τρισδιάστατο animation, που θα προβάλλεται σε μία οθόνη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο χρόνος λήψης απόφασης θα μειωθεί από τα 70 δευτερόλεπτα στα 25. Παράλληλα όσοι παρακολουθούν τον αγώνα είτε από την τηλεόραση είτε από το γήπεδο θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν ξανά τις φάσεις μέσα από την τρισδιάστατη απεικόνιση περιορίζοντας τις αντιδράσεις που παρατηρούνται.

