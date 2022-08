Μπρίτνεϊ Γκράινερ: Κάθειρξη 9 ετών για λαθρεμπόριο και κατοχή ναρκωτικών

Σε ποινή φυλάκισης 9 ετών καταδικάστηκε η Μπρίτνεϊ Γκράινερ για κατοχή και λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Νωρίτερα, η 31χρονη αθλήτρια είχε κριθεί ένοχη από ρωσικό δικαστήριο.

Ρώσος εισαγγελέας είχε προτείνει ποινή φυλάκισης 9,5 ετών.

Η 31χρονη Γκράινερ, δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκης, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας στις 17 Φεβρουαρίου. Στις αποσκευές της βρέθηκαν φυσίγγια ατμού που περιείχαν χασισέλαιο. Έκτοτε βρίσκεται στη φυλακή.

Η Γκράινερ κατά τη διάρκεια της δίκης της ομολόγησε την ενοχή της. Ωστόσο, σημείωσε ότι δεν είχε πρόθεση να παραβεί τους νόμους.

«Έκανα ένα ειλικρινές λάθος και ελπίζω με την απόφασή σας να μην τελειώσει η ζωή μου εδώ», είπε ο Γκράινερ στο δικαστήριο πριν ξεσπάσει σε κλάματα.

«Οι γονείς μου με δίδαξαν δύο σημαντικά πράγματα: ένα, να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου και δύο, να δουλεύω σκληρά για όλα όσα αποκτώ. Γι’ αυτό δήλωσα ένοχη για τις κατηγορίες μου. Καταλαβαίνω όλα όσα έχουν ειπωθεί εναντίον μου, τις κατηγορίες που είναι εναντίον μου, και γι’ αυτό δήλωσα ένοχη.

Αλλά δεν είχα πρόθεση να παραβιάσω κανέναν ρωσικό νόμο. Θέλω το δικαστήριο να καταλάβει ότι αυτό ήταν ένα ειλικρινές λάθος που έκανα ενώ βιαζόμουν, υπό πίεση, προσπαθώντας να συνέλθω από την Covid-19 και απλώς προσπαθούσα να επιστρέψω στην ομάδα μου», πρόσθεσε η Αμερικανίδα αθλήτρια, που έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων δύο χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες.

«Ξέρω ότι όλοι συνεχίζουν να μιλούν για πολιτικό πιόνι και πολιτική, αλλά ελπίζω ότι αυτό απέχει πολύ από αυτή την αίθουσα του δικαστηρίου. Θέλω να πω ξανά ότι δεν είχα καμία πρόθεση να παραβιάσω οποιονδήποτε ρωσικό νόμο. Δεν είχα καμία πρόθεση, δεν συνωμότησα ή σχεδίαζα να διαπράξω αυτό το έγκλημα. Ποτέ δεν είχα σκοπό να βλάψω κανέναν.

Ποτέ δεν είχα σκοπό να θέσω σε κίνδυνο τον ρωσικό πληθυσμό. Ποτέ δεν είχα σκοπό να παραβιάσω κανέναν νόμο εδώ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, τον σύλλογό μου UMMC, τους οπαδούς και την πόλη (Εκατερίνμπουργκ) για το λάθος μου και την αμηχανία που τους έφεραν.

Αυτό είναι το δεύτερο σπίτι μου και το μόνο που θέλω να κάνω είναι να κερδίσω πρωταθλήματα και να τους κάνω περήφανους. Θέλω επίσης να ζητήσω συγγνώμη από τους γονείς μου, αδέρφια, την ομάδα μου στις ΗΠΑ, Φοίνιξ Μέρκιουρι, τις καταπληκτικές γυναίκες του WNBA και την καταπληκτική σύζυγό μου πίσω στο σπίτι», ήταν τα λόγια της Γκράινερ μετά την πρόταση του εισαγγελέα.

#BREAKING Russian court sentences US basketball star Griner to nine years in jail: AFP pic.twitter.com/hJRykFm67O

— AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022