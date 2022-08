Στίβος: Χρυσό στο Παγκόσμιο Κ20 ο Κορακίδης

Ο Γιάννης Κορακίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη σφυροβολία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Κάλι. Ο Έλληνας αθλητής σημείωσε 79.11 μέτρα στην πέμπτη του προσπάθεια, η οποία αρχικά κρίθηκε άκυρη.

Η ελληνική πλευρά κατέθεσε ένσταση ζητώντας να αναλυθεί το βίντεο και δικαιώθηκε. Η παγκόσμια ομοσπονδία εξέδωσε νέο αποτέλεσμα μετρώντας κανονικά την εντυπωσιακή βολή του Κορακίδη, που είναι η κορυφαία για φέτος στον κόσμο στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Ο αθλητής του Γιάννη Χριστόγλου ξεκίνησε τις προσπάθειές του με βολή στα 73.84 μέτρα και στη συνέχεια είχε μία άκυρη προσπάθεια. Η τρίτη του βολή μετρήθηκε στα 69.80 μέτρα και η τέταρτη στα 75.59 μέτρα.

Η πέμπτη βολή, που του χάρισε και το χρυσό μετάλλιο έφτασε στα 79.11 μέτρα και η έκτη ήταν άκυρη. Το ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Φινλανδος Μαξ Λαμπίνεν με 76.33 μέτρα και το χάλκινο ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης με 76.32 μέτρα.

Αυτό ήταν το τρίτο χρύσο για την Ελλάδα στην ιστορία της διοργάνωσης και το 17ο μετάλλιο συνολικά. Στον τελικό συμμετείχε και δεύτερος Έλληνας αθλητής, ο Νικόλας Πολυχρονίου που κατάλαβε την τέταρτη θέση.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ U20 🥇

Ioannis Korakidis 🇬🇷 pulls out a world-leading 79.11m throw on his fifth attempt and wins hammer gold!#WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/piABtZe7Bn

— World Athletics (@WorldAthletics) August 4, 2022