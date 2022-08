Λιονέλ Μέσι: Διαψεύδονται οι επαφές με την Μπαρτσελόνα

Πριν από έναν χρόνο ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφυγε από την ισπανική ομάδα ως ελεύθερος αφού δεν υπήρχε η δυνατότητα να ανανεωθεί το συμβόλαιό του εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον σύλλογο.

Ο Μέσι έφυγε από τους μπλαουγκράνα μετά από 21 χρόνια αφού είχε περάσει και από τις ακαδημίες του συλλόγου. Πριν λίγες ημέρες ο Ζουάν Λαπόρτα, πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε ο Μέσι να κλείσει την καριέρα του στην ισπανική ομάδα.

Λίγο νωρίτερα, ο Τσάβι είχε πει ότι δε θα έλεγε όχι στην επιστροφή του Αργεντινού σούπερ σταρ. Έκτοτε αναπτύχθηκε έντονη φημολογία για ενδεχόμενη επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Δημοσίευμα της El Mundo Deportivo αναφέρει ότι ουδέποτε υπήρξαν επαφές της πλευράς του Λιονέλ Μέσι με την Μπαρτσελόνα. Ο Μέσι εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα το 2000 προερχόμενος από τη Νιούελς Ολντ Μπόις. Με την πρώτη ομάδα των μπλαουγκράνα κατέκτησε μεταξύ άλλων τέσσερα Τσάμπιονς Λιγκ και δέκα πρωταθλήματα Ισπανίας.

🚨| People close to Messi DENY that there was any contact between his entourage and Laporta. [@mundodeportivo] #fcblive pic.twitter.com/vL1lYHb5Dw

— BarçaTimes (@BarcaTimes) August 8, 2022