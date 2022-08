Σερένα Γουίλιαμς: Αποσύρεται μετά το US Open

Η Σερένα Γουίλιαμς ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση μετά το τέλος του φετινού US Open. Η θρυλική Αμερικανίδα τενίστρια έγραψε στο περιοδικό Vogue για τον μήνα Σεπτέμβριο γνωστοποιώντας την απόφασή της.

«Είναι το πιο δύσκολο πράγμα που θα μπορούσα να φανταστώ», ομολόγησε η Σερένα Γουίλιαμς. «Δεν θέλω να τελειώσει αλλά την ίδια ώρα είμαι έτοιμη για αυτό που θα ακολουθήσει», είπε η κάτοχος 23 Grand Slam τίτλων.

Η θρυλική Αμερικανίδα τενίστρια αποκάλυψε ότι σκοπεύει να αποκτήσει δεύτερο παιδί. Τον τελευταίο χρόνο, ο Alexis (σ.σ ο σύζυγός) και εγώ προσπαθούσαμε να κάνουμε άλλο ένα παιδί. Πρόσφατα πήραμε κάποιες πληροφορίες από τον γιατρό μου που με βοήθησαν και με έκαναν να νιώσω ότι όποτε είμαστε έτοιμοι, μπορούμε μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Σίγουρα δεν θέλω να μείνω ξανά έγκυος ως αθλήτρια. Πρέπει να είμαι αφοσιωμένη είτε στο τένις είτε στην οικογένειά μου», σημείωσε η Σερένα Γουίλιαμς.

Η 40χρονη τενίστρια κέρδισε το τελευταίο της Grand Slam το 2017. Τότε ήταν ήδη έγκυος στο πρώτο της παιδί, την Ολυμπία. Η Σερένα Γουίλιαμς επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στο Wimbledon φέτος όπου και αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο.

«Δεν ήμουν έτοιμη να κατακτήσω το Wimbledon φέτος», ανέφερε η Σερένα Γουίλιαμς. «Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω στη Νέα Υόρκη αλλά θα προσπαθήσω», συμπλήρωσε η θρυλική Αμερικανίδα τενίστρια.

Η Σερένα Γουίλιαμς έχει κερδίσει 23 Grand Slam τίτλους στο μονό και 14 στο διπλό. Το 1999 κατέκτησε το πρώτο της major στη Νέα Υόρκη. Έχει κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου το 2012 στο τουρνουά του μονού. Μαζί με την αδερφή της Βίνους ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στους Ολυμπιακούς του 2000, του 2008 και του 2012.

Ήταν στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης για 319 εβδομάδες (186 σερί) ενώ έχει κερδίσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα.

