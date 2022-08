Μουντιάλ 2022: Σκέψεις να ξεκινήσει μία ημέρα νωρίτερα

Το Μουντιάλ ενδέχεται να ξεκινήσει μία μέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο προκειμένου να διεξαχθεί πρώτος ο αγώνας της διοργανώτριας χώρας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η FIFA, η αναμέτρηση της Σενεγάλης με την Ολλανδία θα ανοίξει τη διοργάνωση στις 21 Νοεμβρίου.

Την ίδια μέρα θα παίξει η Αγγλία με το Ιράν και στη συνέχεια το Κατάρ με το Εκουαδόρ. Σύμφωνα με ΜΜΕ του εξωτερικού, υπάρχουν σκέψεις να μετακινηθεί η αναμέτρηση της διοργανώτριας χώρας την Κυριακή 20 Νοεμβρίου.

Έτσι θα διατηρηθεί και η παράδοση που θέλει το Μουντιάλ να ξεκινάει με τον αγώνα τη χώρας που το φιλοξενεί.

Για να γίνει η αλλαγή θα πρέπει να εγκριθεί από το συμβούλιο της FIFA. Μαζί με τον Τζιάνι Ινφαντίνο θα συναποφασίσουν οι επικεφαλής των έξι ομοσπονδιών.

The World Cup is set to start a day earlier than planned so that the host nation will play in the tournament’s first game ⚽️

— Eurosport (@eurosport) August 10, 2022