Αντετοκούνμπο: Είμαι εδώ για τη… βόλτα

Τα θετικά συναισθήματα που νιώθει φορώντας το εθνόσημο στο στήθος εξέφρασε μία ακόμη φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μετά την επιστροφή στις προπονήσεις της εθνικής σήμερα (14/8) στο ΟΑΚΑ, ο «Greek Freak», με ανάρτησή του το βράδυ, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Είμαι εδώ για τη… βόλτα».

I’m here for the ride 😤😤 pic.twitter.com/I2CmBPR1NX

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 14, 2022