Κριστιάνο Ρονάλντο: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει

Συνεχίζεται το σίριαλ της παραμονής του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία του να αποχωρήσει από τον αγγλικό σύλλογο.

Ωστόσο, όπως έχει τονίσει ο Έρικ Τεν Χαγκ, ο ποδοσφαιριστής δεν πωλείται. Οι δύο διαδοχικές ήττες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα φαίνεται ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, οι άνθρωποι της ομάδας εμφανίζονται διατεθειμένοι να συζητήσουν το ενδεχόμενο της παραχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι άνθρωποι της ομάδας θεωρούν ότι η παρουσία του Πορτογάλου κάνει πλέον κακό στον σύλλογο αφού επικοινωνεί ελάχιστα με τους συμπαίκτες του.

Η πλευρά του Κριστιάνο Ρονάλντο ελπίζει ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα τον αφήσει ελεύθερο και θα ανοίξει ο δρόμος προκειμένου να παίξει σε ομάδα του Τσάμπιονς Λιγκ.

Νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, ο Ζόρζε Μέντες, εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, είχε συνάντηση με τον Τοντ Μπόελι. Ο νέος ιδιοκτήτης της Τσέλσι θα ήθελε η ομάδα του να κάνει μία ηχηρή μεταγραφή αλλά ο Τόμας Τούχελ απέρριψε το ενδεχόμενο απόκτησης του Πορτογάλου για να μη διαταραχθούν οι ισορροπίες στα αποδυτήρια της ομάδας.

Για την απόκτηση του Πορτογάλου φέρεται να ενδιαφέρθηκε και η Μπάγερν Μονάχου. Ωστόσο, οι ιθύνοντες του γερμανικού συλλόγου σημείωσαν ότι μία τέτοια μεταγραφή δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία των Βαυαρών.

Man Utd could let Cristiano Ronaldo leave the club over concerns that the striker’s mood is affecting morale.#BBCFootball #MUFC

— BBC Sport (@BBCSport) August 16, 2022