Ολυμπιακός: Με Ντε Λα Φουέντε και Χουάνγκ κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού

Οι Κόνραντ Ντε Λα Φουέντε και Χουάνγκ Ίνμπομ βρίσκονται στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον πρώτο αγώνα με τον Απόλλωνα Λεμεσού (18/8, 20:00) για τα πλέι οφ του Europa League. Η ομάδα του Πειραιά θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση.

Ο Κάρλος Κορμπεράν έκρινε ότι οι δύο νεοαποκτηθέντες ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Ισπανός προπονητής βρίσκεται και ο Γιώργος Μασούρας με τον Μάριο Βρουσάι. Αμφότεροι είχαν προβλήμα τραυματισμού τις προηγούμενες ημέρες.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν ο Μαντί Καμαρά και οι τραυματίες Παπασταθόπουλος, Βρσάλικο, Ροντρίγκες και Αμπουμπακάρ Καμαρά.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Βατσλίκ, Τζολάκης, Παπαδούδης, Κούτρης, Μπα, Άβιλα, Μανωλάς, Ρέαμπτσουκ, Σισέ, Κίτσος, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Κούντε, Ζινκερνάγκελ, Ανδρούτσος, Βρουσάι, Μασούρας, Αγκιμπού, Βαλμπουενά, Ντε Λα Φουέντε, Χουάνγκ, Ραντζέλοβιτς, Χασάν, Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Απόλλωνα Λεμεσού. / The squad players selected ahead of the match against @APOLLONOFFICIAL. 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #APOLOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/4JUfhiFqYo

