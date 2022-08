Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Πίτερς

Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής ο Άλεκ Πίτερς. Ο 27χρονος πάουερ φόργουορντ αποτελεί φετινό μεταγραφικό απόκτημα της ανδρικής ομάδας μπάσκετ Ολυμπιακού.

Ο Αμερικανός αναμένεται να πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοφ στη θέση «4» στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Σημειώνεται ότι η προετοιμασία του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει στις 22 Αυγούστου.

Ο Πίτερς έμεινε ελεύθερος από την Μπασκόνια, στην οποία την περσινή σεζόν είχε 10,4 πόντους και 5,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στο εγχώριο πρωτάθλημα. Στην Ευρωλίγκα είχε 9,8 πόντους και 3,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Welcome to Greece @petersalec ! Let’s have a great season! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/yQYhXbI2ke

