Wimbledon: Φίλαθλος μηνύει τον Κύργιο

Μία γυναίκα κατέθεσε μήνυση κατά του Νικ Κύργιου για όσα είπε εναντίον της κατά τη διάρκεια του τελικού του Wimbledon. Στις 10 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια του σπουδαίου αγώνα κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ελληνοαυστραλός τενίστας κατηγόρησε την γυναίκα ότι ήταν «μεθυσμένη».

Η συμπεριφορά του Κύργιου δεν πέρασε απαρατήρητη και τιμωρήθηκε με πρόστιμο από τους διοργανωτές. Ωστόσο, όπως φαίνεται, θα υποστεί και τις νομικές συνέπειες της πράξης του.

Οι δικηγόροι της Άννα Πάλους γνωστοποίησαν ότι κατέθεσαν μήνυση επειδή η πελάτισσά τους δυσφημίστηκε από «έναν απερίσκεπτο και εντελώς αβάσιμο ισχυρισμό». «Αυτό όχι μόνο προκάλεσε σημαντική ζημιά εκείνη την ημέρα, με αποτέλεσμα την προσωρινή απομάκρυνσή μου από το γήπεδο, αλλά ο ψευδής ισχυρισμός του κ. Κύργιου μεταδόθηκε και διαβάστηκε από εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας σε μένα και την οικογένειά μου πολύ σημαντική ζημιά και στενοχώρια» αναφέρεται στη μήνυση.

Η Πάλους σημείωσε ότι εφόσον κερδίσει την υπόθεση και αποζημιωθεί, θα διαθέσει τα χρήματα σε φιλανθρωπικό σκοπό.

Press Release: Anna Palus to take legal action against Nick Kyrgios over Wimbledon final outburst – https://t.co/SQ1xVPCTFf pic.twitter.com/VTmhHgC5kX

— Brett Wilson LLP (@brettwilsonllp) August 23, 2022