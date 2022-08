Τζόκοβιτς: Οριστικά εκτός US Open

Λίγες ώρες πριν πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το κυρίως ταμπλό του US Open, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί στο φετινό τουρνουά.

Το Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη, που δεν έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι ελπίζει «σε κάποια καλά νέα από τις ΗΠΑ», ευελπιστώντας η χώρα να μην απαιτεί από τους πολίτες να είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του κορωνοϊού για να εισέλθουν στο έδαφός της.

Ωστόσο, πρόσφατη ενημέρωση στον ιστότοπο των Κέντρων Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (ECDC) επιβεβαίωσε ότι ο κανόνας θα παραμείνει σε ισχύ για το άμεσο μέλλον.

Την Πέμπτη, ο Σέρβος τενίστας επιβεβαίωσε ότι δεν θα παίξει στο τουρνουά, το οποίο έχει κατακτήσει τρεις φορές στο παρελθόν.

«Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να ταξιδέψω στη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά για το US Open», έγραψε στο Twitter, ενώ ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του και ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υπόλοιπους αθλητές.

«Θα παραμείνω σε καλή φόρμα και με θετικό πνεύμα και θα περιμένω μια ευκαιρία να αγωνιστώ ξανά. Τα λέμε σύντομα, κόσμε του τένις» σημείωσε.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼

