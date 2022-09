Ευρωμπάσκετ: Η FIBA απέρριψε την ένσταση της Λιθουανίας

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία μπάσκετ απέρριψε την ένσταση που κατέθεσαν οι Λιθουανοί για τον αγώνα με τη Γερμανία στο πλαίσιο του δεύτερου ομίλου του Ευρωμπάσκετ. Η αναμέτρηση κρίθηκε στη δεύτερη παράταση αλλά η Λιθουανία είχε σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα.

Στο 1:26 για το τέλος της τρίτης περιόδου, με το σκορ στο 60-63 υπέρ της Γερμανίας, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας κέρδισε φάουλ και πήγε στις βολές. Την ίδια ώρα, οι διαιτητές χρέωσαν με τεχνική ποινή τον πάγκο των Γερμανών για διαμαρτυρία.

Ο σέντερ των Πέλικανς εκτέλεσε μόνο τις βολές για το φάουλ, με τους διαιτητές να παραβλέπουν τη μία παραπάνω που δικαιούνταν οι Λιθουανοί μετά την τεχνική ποινή. Ο αγώνας πήγε στη δεύτερη παράταση και οι Γερμανοί επικράτησαν με 109-107 αφήνοντας τη Λιθουανία χωρίς νίκη μετά από τρεις αγώνες.

Οι ιθύνοντες της ομάδας από τη χώρα της Βαλτικής κατέθεσαν ένσταση. Ωστόσο, δεν έγινε δεκτή από τη FIBA.

Πέραν από το γεγονός ότι ήταν εκπρόθεσμη (οι ενστάσεις γίνονται μέχρι μία ώρα μετά τους αγώνες), το εν λόγω σφάλμα δεν ανήκει σε αυτά για τα οποία μπορεί να υποβληθεί ένσταση.

FIBA statement regarding FIBA EuroBasket 2022 game between Lithuania and Germany pic.twitter.com/7aoSBMRSR3

— FIBA Media (@FIBA_media) September 4, 2022