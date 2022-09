Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Οι ιδιοκτήτες της ζητούν 3,7 δισ. λίρες

Ανεπιθύμητα από την πλειοψηφία των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι τα μέλη της οικογένειας Γκλέιζερ. Σε κάθε εντός έδρας αγώνα της αγγλικής ομάδας υπάρχουν διαμαρτυρίες κατά των ιδιοκτητών.

Πριν από λίγες εβδομάδες ο Τζιμ Ράτκλιφ εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την απόκτηση της ιστορικής ομάδας. Ο μεγιστάνας, που κατέχει τη γαλλική Νις, είχε οπαδός των «κόκκινων διαβόλων» ενώ προσπάθησε να αποκτήσει την Τσέλσι.

Σύμφωνα με την «Daily mail» οι ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ζητούν 3,75 δισεκατομμύρια λίρες από τους ενδεχόμενους αγοραστές της. Όπως αναφέρει, μάλιστα, το σχετικό δημοσίευμα δεν αποκλείεται για την ιστορική ομάδα να ενδιαφερθεί ένα κρατικό επενδυτικό fund όπως έχει γίνει στη Μάντσεστερ Σίτι (Άμπου Ντάμπι) στη Νιούκαστλ (Σαουδική Αραβια).

Η εποχή Γκλέιζερ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεκίνησε το 2005. Οι «κόκκινοι διάβολοι» πανηγύρισαν μεταξύ άλλων σε αυτά τα 17 χρόνια πέντε πρωταθλήματα, ένα Τσάμπιονς Λιγκ και ένα Γιουρόπα Λιγκ.

NEW: Well-placed sources have told me that £3.75bn would be what it takes to prise Manchester United away from the Glazer family. That, Leeds United stadium redevelopment, Brexit private jet shortage & more in Sports Agenda: https://t.co/CvPjlBCRXp

— Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) September 4, 2022