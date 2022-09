Στίβος: Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη υποψήφια κορυφαία Ευρωπαία αθλήτρια για τον μήνα Αύγουστο

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη διεκδικεί το βραβείο της κορυφαίας Ευρωπαίας αθλήτριας του στίβου για τον μήνα Αύγουστο. Η αθλήτρια από την Καρδίτσα, που προπονείται με τον Ναπολέοντα Κεφαλόπουλο, εντυπωσίασε στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η 38χρονη αθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο τόσο στα 35 χλμ. όσο και τα 20 χλμ. βάδην. Η επιτυχία της Ελληνίδας αθλήτριας εντυπωσίασε τον κόσμο του στίβου.

Μεγάλη αντίπαλος της Ντρισπιώτη στη σχετική ψηφοφορία είναι η Φέμκε Μπολ από την Ολλανδία. Η 22χρονη αθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Μονάχου στα 400 μέτρα, στα 400 μέτρα με εμπόδια και στη σκυταλοδρομία 4Χ400 μέτρα.

Το βραβείο διεκδικούν ακόμη η Λουίζα Γκέγκα από την Αλβανία που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 3.000 μέτρα στιπλ στο Ευρωπαϊκό του Μονάχου και η Γερμανίδα Τζίνα Λουκενκέμπερ που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στα 100 μέτρα και τη σκυταλοδρομία 4Χ100 στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι φίλοι του στίβου μπορούν να ψηφίσουν την Ελληνίδα αθλήτρια στο Instagram και το Twitter της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Η ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή έως την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου.

Eight gold medals in #Munich2022 between these four candidates! ✨

Who is your Athlete of the Month for August? Poll to follow. 🗳 pic.twitter.com/u1zEEN6Wya

