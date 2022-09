Κιλιάν Εμπαπέ: Ο ρόλος του Μακρόν στην παραμονή του στην Παρί και το ενδεχόμενο μεταγραφής στη Ρεάλ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ απασχόλησε την κοινή γνώμη μέσα στο καλοκαίρι. Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν παρέμεινε στη γαλλική ομάδα, παρά το γεγονός ότι είχε βρεθεί κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Γαλλίας που θα ολοκληρωθεί το 2025. Ένας από τους όρους είναι να έχει λόγο στις αποφάσεις σχετικά με τη στελέχωση του ρόστερ αλλά και τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ μίλησε στους «New York Times» και αποκάλυψε μεταξύ άλλων όσα του είπε ο Εμανουέλ Μακρόν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο Γάλλος πρόεδρος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Εμπαπέ να παραμείνει στην Παρί.

«Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσα να μιλήσω με τον πρόεδρο για το μέλλον μου και την καριέρα μου. Ήταν κάτι τρελό», ανέφερε ο Γάλλος σούπερ σταρ. «Μου είπε: “θέλω να μείνεις. Δεν θέλω να φύγεις. Είσαι σημαντικός για τη χώρα”. Όταν λέει κάτι τέτοιο ο πρόεδρος έχει μεγάλη σημασία», αποκάλυψε ο Εμπαπέ.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μετακομίσει στο μέλλον στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ. «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει στο μέλλον», σημείωσε ο Εμπαπέ. Ο Γάλλος ομολόγησε ότι μεγάλο του όνειρο παραμένει η κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ. Όπως είπε θέλει να κατακτήσει κι άλλο Μουντιάλ με τη Γαλλία αλλά και να βρεθεί στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού το 2024.

“I always say I dream about everything. I have no limits.”

