Λιονέλ Μέσι: Έγινε αλλαγή σε αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ μετά από 8 χρόνια

Ο Λιονέλ Μέσι αντικαταστάθηκε στο 84ο λεπτό του αγώνα με τη Γιουβέντους για την πρεμιέρα του όγδοου ομίλου του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ αντικαταστάθηκε από τον Κάρλος Σόλερ.

Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής έγινε αλλαγή σε αγώνα Τσάμπιονς Λιγκ μετά από οκτώ χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, είχε αντικατασταθεί για τελευταία φορά στις 21 Οκτωβρίου 2014 στη νίκη της Μπαρτσελόνα με 3-1 επί του Άγιαξ.

Ο Μέσι, σε εκείνο το παιχνιδι, είχε σημειώσει ένα γκολ στο 24′ και είχε δώσει ασίστ στον Νέιμαρ, που άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό. Ο Αργεντινός είχε αντικατασταθεί στο 66′ από τον Μουνίρ Ελ Χαντάντι.

Έκτοτε μετρούσε 63 διαδοχικά 90λεπτα σε αγώνες Τσάμπιονς Λιγκ.

2014 – Lionel Messi was substituted in a Champions League match for the 1st time since 21 October 2014 with Barcelona against Ajax, the end of a run of 63 starts in the competition while playing all 90 minutes each time. Unusual. #PSGJuve #PSGJUV pic.twitter.com/FPO56ybRUL

— OptaJean (@OptaJean) September 6, 2022