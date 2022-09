Ευρωλίγκα: Νέος πρόεδρος ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα είναι επίσημα ο νέος πρόεδρος της Ευρωλίγκα. Ο Σέρβος, πρώην μπασκετμπολίστας, διαδέχεται τον Τζόρντι Μπερτομέου.

Ο Ισπανός παράγοντας αποχώρησε μετά από 22 χρόνια θητείας. Ο Μποντιρόγκα θα έχει στο πλευρό του τον Αμερικανό Μάρσαλ Γκλίκμαν, ο οποίος θα έχει την θέση του Γενικού Διευθυντή.

Η θητεία του Τζόρντι Μπερτομέου ολοκληρώθηκε επίσημα στις 30 Ιουνίου. Οι ομάδες – μέτοχοι της λίγκας είχαν πάρει τη σχετική απόφαση τον Οκτώβριο του 2021 και την επικύρωσαν μετά από ψηφοφορία έναν μήνα αργότερα.

«Μπαίνουμε σε μία νέα εποχή στην Ευρωλίγκα. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε δει ότι το μπάσκετ έχει καθιερωθεί στον παγκόσμιο αθλητισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τζόρντι Μπερτομέου και την ομάδα του για το όραμα και την σκληρή δουλειά τους. Ανυπομονώ να συνεχίσω να χτίζω πάνω σε αυτό και να διευρύνω την απήχηση της Ευρωλίγκας και του EuroCup», σημείωσε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

