Χάμες Ροντρίγκεζ: Έρχεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού

Μία ανάσα από την απόκτηση του Χάμες Ροντρίγκεζ είναι ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Αλ Ραγιάν για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή με τη μορφή δανεισμού.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στην Τετάρτη αφού οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία. Ο 32χρονος παίκτης θα περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο.

Ο Χάμες Ροντρίγκεζ έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του μετά το Μουντιάλ του 2014, όπου ξεχώρισε με τη φανέλα της Εθνικής Κολομβίας. Τότε, τον απέκτησε η Ρεάλ Μαδρίτης από τη Μονακό.

Στην ομάδα της Μαδρίτης παρέμεινε μέχρι το 2020 ενώ πέρασε δύο χρόνια ως δανεικός στην Μπάγερν Μονάχου. Με τη Ρεάλ έχει πανηγυρίσει μεταξύ άλλων την κατάκτηση δύο Τσάμπιονς Λιγκ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά τη θητεία του στην ισπανική ομάδα ήταν συμπαίκτης με τον Μαρσέλο. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό πριν από λίγες ημέρες.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. 🚨⚪️🔴🇨🇴 #transfers

If all goes as planned, James will sign later today.

Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2022