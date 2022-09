Φόρμουλα 1: Ολα για τον Φερστάπεν τώρα… και μετά

Ο δέκατος έκτος αγώνας της χρονιάς, ο χιλιοστός εβδομηκοστός δεύτερος (1.072) σε απόλυτη αρίθμηση, διεξήχθη την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 στην πίστα Monza της Ιταλίας.

Ο αγώνας κύλησε χωρίς εκπλήξεις. Οι αχνές ψευδαισθήσεις των tifosi για μία νίκη του αγαπημένου τους Λεκλέρ στην έδρα της Ferrari εξανεμίστηκαν νωρίς, όταν ο Φερστάπεν, με άνεση, βρέθηκε στη θέση του διώκτη του Μονεγάσκου στον 5ο γύρο με ρυθμό που προδίκαζε την προσπέραση λίγους γύρους μετά. Ο Φερστάπεν είχε ξεκινήσει στην έβδομη θέση λόγω τιμωρίας για αντικατάσταση ζωτικών στοιχείων του αυτοκινήτου. Είχαμε πέντε τέτοιες ανακατατάξεις, στους αντίστοιχους οδηγούς, σε σχέση με τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου. Η εγκατάλειψη του Φέτελ και η είσοδος στα pit για τον Λεκλέρ με κέρδος δέκα δευτερολέπτων στην αλλαγή ελαστικών σε medium -λόγω της μείωσης της ταχύτητας κατά 40% άμα τη αγγελία του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας (VSC)-, δεν ήταν παρά μία νωθρή αίσθηση παράτασης των ψευδαισθήσεων και της φλυαρίας που τις συνοδεύει.

Ένας υποθετικός λόγος πρώτου βαθμού (εάν…τότε θα…) που όμως δεν συντάσσεται για να καλύψει τυχόν μελλοντικές επιλογές ενός σχεδίου ή μιας σκέψεως, αλλά για να διατηρήσει ένα θνησιγενές ενδιαφέρον και τη φιλοδοξία ενός καλού απογεύματος γεμάτο συγκινήσεις, αν και τίποτα δεν συνηγορούσε υπέρ τους. Η εγκατάλειψη του Ρικιάρντο πέντε γύρους πριν από το τέλος, αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον μιας πιθανής σύγκρουσης των δύο μονομάχων με φρέσκα ελαστικά. Τελικώς μόνο οι θλιβερές αναμνήσεις από τον περσινό αγώνα στα Εμιράτα, στο Ντουμπάι, ανασύρθηκαν και έσβησαν σχεδόν αμέσως, αφού ο αλυτάρχης εφάρμοσε κατά γράμμα τον κανόνα που θέλει το αυτοκίνητο ασφαλείας (SC) να αποχωρεί αφού έχει αποκατασταθεί η αγωνιστική σειρά των αυτοκινήτων στην πίστα, οδηγώντας τα χωρίς προβλήματα ως bunced field: φράση σχεδόν αμετάφραστη, που σημαίνει ότι προϋπόθεση της επανεκκινήσεως είναι ότι τα αυτοκίνητα που υπολείπονται γύρο πρέπει να επανέλθουν στη σωστή θέση και όχι εκεί που τα βρήκε η διακοπή του αγώνα. Δηλαδή “να μαζευτούν” πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Δίκαια (;) γιουχαίσματα

Η ανάμνηση του τελευταίου γύρου στον τελευταίο αγώνα της περιόδου 2021 δεν θα μείνει απλώς ανεξίτηλη στις μνήμες και τις καρδιές των ανθρώπων και των θεατών της Φόρμουλα Ένα, αλλά τείνει να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς της άδικης συμπεριφοράς και της καταστρατήγησης των κανόνων. Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο ο Τότο Βόλφ χειρίστηκε την κατάσταση άφησε ανοιχτή μία πληγή, που φαίνεται ότι δεν θα κλείσει. Εάν είχε αδικηθεί ο Χάμιλτον, στη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε να εξαντλήσει κάθε νόμιμο και λογικό μέσο ακόμη και εάν ήρετο η εμπιστοσύνη απέναντι στη FIA. Εφόσον ο Βολφ, παρά τις αρχικές του δηλώσεις, επέλεξε την εσωτερική ενότητα της ομάδας και μιας ομοσπονδίας όπου ο αλυτάρχης δεν τήρησε επαρκώς τους κανονισμούς του αθλήματος… μοιραία άφησε ανοιχτό το παράθυρο της αμφιβολίας και της αμφισβήτησης με συνέπεια τα γιουχαΐσματα που ακούστηκαν από τους θεατές του αγώνα όταν αυτός –σωστά- ολοκληρώθηκε με το αυτοκίνητο ασφαλείας επικεφαλής. Οι θεατές ήθελαν να δοθεί η ευκαιρία στον Λεκλέρ να διεκδικήσει την πρώτη θέση ανεξαρτήτως εάν αυτό ήταν πρακτικά δυνατό ή τυπικά συνεπές.

Παρόλο που ο Πέρεζ τερμάτισε στην έκτη θέση εκκινώντας από την δέκατη τρίτη, έχοντας αντιμετωπίσει ένα flat spot (ορολογία ελαφρώς αμετάφραστη, η δυνατή πέδηση δημιουργεί στο ελαστικό μία επίπεδη επιφάνεια καταστρέφοντάς το, τοπικά) και σκουπίδια στο σύστημα των φρένων μόλις στον 8ο γύρο, δεν φαίνεται ικανός να οδηγήσει με αξιώσεις πρωταθλητή ένα αυτοκίνητο πρωταθλητών. Αντιθέτως, για παράδειγμα, από τον Μπότας, όταν ήταν στην Mercedes ή τον Ρόζμπεργκ στην ίδια ομάδα. Ο τελευταίος μάλιστα πήρε τον τίτλο από τον ομόσταυλό του Χάμιλτον. Φυσικά, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι δεν έχει μονοθέσιο της ίδιας ποιότητας με τον Φερστάπεν. Αλλά ο ισχυρισμός θα ήταν σαφώς έωλος. Είναι ηλίου φαεινότερον ότι στη Red Bull άπαντα στροβιλίζονται πέριξ του Φερστάπεν. Ο δεύτερος οδηγός είναι σαφώς δεύτερος, αλλά στο βαθμό να έχει αυτοκίνητο που δεν μπορεί να απειλήσει τον αγαπημένο; Δεν νομίζω. Ο Πέρεζ θα έπρεπε να οδηγεί πλησιέστερα στους αγωνιστικούς ρυθμούς του teammate (ελληνιστί ομόσταυλος, ορολογία κατάλληλη για κούρσες αλόγων). Δεν μπορεί. Ειδικώς μετά το Μονακό φαίνεται να απομακρύνεται από την βελτίωση που θα έπρεπε να επιδιώκει.

Το χρονικό του αγώνα

Εκκίνηση: Η προσπάθεια του Ράσελ να πιέσει για την αρχηγία δεν απέδωσε λόγω της αποφασιστικότητας του Λεκλέρ. Οι δύο πρώτοι, ο Φερστάπεν, ο αντικαταστάτης του Άλμπον, Ντεβίς και ο Οκόν εμφανίστηκαν με γόμα c4 (soft).

5/53: Ο Φερστάπεν προσπερνά με άνεση τον Ράσελ, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και κινείται με ρυθμό 25,8’’ στο γύρο. Τον ίδιο ρυθμό έχει ο επικεφαλής Λεκλέρ.

8/53: Ο Σάινθ προσπερνά τον Ζου και βρίσκεται στην ένατη θέση. Ο Πέρεζ ταλαιπωρείται από ένα απότομο φρενάρισμα και προβλήματα στα φρένα. Μπαίνει στα pit και βγαίνει με c1 (hard) ελαστικά, στην εικοστή θέση. Ο Φερστάπεν γίνεται κατά 1/10 του δευτερολέπτου πιό γρήγορος από τον Λεκλέρ, ο οποίος είναι 5/10 πιό γρήγορος από τον Ράσελ. Όμως ο Φερστάπεν έχει εντολή να γεμίσει τις μπαταρίες. Είναι φανερό ότι η πιό πλατιά αεροτομή του προσφέρει οδήγηση με σαφώς μικρότερη φθορά των ελαστικών του από τον Λεκλέρ.

11/53: Στα πλαίσια της δημοκρατικής αντιλήψεως του Μπινόττο περί διοικήσεως μιας αγωνιστικής ομάδας, σε συνθήκες μάχης, ο μηχανικός του Λεκλέρ ζητάει, μέσω του ασυρμάτου την σύμφωνη γνώμη του για το plan B (Are you happy for that?- Είσαι ευχαριστημένος με αυτό;). Ενδιαφέρουσα προσέγγιση να επιμένεις στη συναίνεση του οδηγού που η εποπτεία του περιορίζεται εντός του κόκπιτ. Εάν, δε, κοπεί η ενδοεπικοινωνία θα ξεχάσει και το όνομά του μετά από λίγους γύρους. Όταν ο επικεφαλής της Ferrari ρωτήθηκε για αυτές τις επιλογές συμπεριφοράς απάντησε με άνεση ότι έτσι πρέπει να γίνεται.

12/53: Μετά τη στροφή 7, τις περιβόητες Lesmos, ο Φέτελ παρκάρει αριστερά. Ο αγώνας γι’αυτόν είχε τελειώσει. Για την Ferrari ήταν μία ευκαιρία να ανανεώσει τις ψευδαισθήσεις του πλήθους των ιταλών tifosi. Εκμεταλλεύεται το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας βάζοντας τον Λεκλέρ για αλλαγή ελαστικών σε c2 (medium). Βγαίνει στην πίστα στην τρίτη θέση με 12΄΄διαφορά από τον πρώτο Φερστάπεν και ένα προσωρινό πλεονέκτημα 12΄΄ εάν συμπεριληφθεί στους υπολογισμούς το αναμενόμενο pit stop του Ολλανδού. Όμως μπήκε 6 γύρους νωρίτερα από το προτεινόμενο “παράθυρο” αλλαγής.

21/53: O Φερστάπεν εξακολουθεί να κινείται στον ίδιο ρυθμό με τον Λεκλέρ, παρά την λογική φθορά των ελαστικών του.

24/53: Ο Ράσελ βγαίνει από τα pit με c1 (hard) ελαστικά, σε μία απέλπιδα προσπάθεια της Mercedes να ανακατέψει την τράπουλα. Όμως δεν έχουμε χαρτοπαίγνιο εδώ. Δεν έχουμε, καν, κάποιο παιχνίδι. Το μονοθέσιο του Φερστάπεν κινείται πάνω σε ράγες σιδηροδρομικές.

25/53: Ο Φερστάπεν κάνει την αλλαγή σε μεσαία ελαστικά και προσανατολίζεται να τερματίσει με αυτά, εκτός απροόπτου βέβαια. Βγαίνει, ως ήταν αναμενόμενο 12΄΄πίσω από τον Λεκλέρ. Στο επόμενο pit του μονεγάσκου θα τεθεί επικεφαλής.

29/53: Ο Φερστάπεν κινείται 5/10 του δευτερολέπτου πιό γρήγορα από τον Λεκλέρ. Σε μερικούς γύρους, με δεδομένη τη φθορά του μονεγάσκου θα τον έχει φτάσει, χωρίς να χρειαστεί τη βοήθεια του pit stop που είναι όμως αναπόδραστη προοπτική.

31/53: Ο Σάινθ κάνει pit και βγαίνει με μαλακή γόμα στην όγδοη θέση, πρακτικά στην τέταρτη αφού αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα απαραίτητα pit stop των προπορευομένων.

34/53: Ο Λεκλέρ βάζει μαλακή γόμα, διατηρώντας παράλογες ελπίδες να πιάσει τον Φερστάπεν. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί μετά τον τερματισμό, ίσως.

38/53: Ο Χάμιλτον προσπερνά τον Ρικιάρντο και βρίσκεται στην έκτη θέση.

43/53: Η Πέρεζ έχει ανέβει στην έβδομη θέση.

47/53: Ο Ρικιάρντο εγκαταλείπει ανάμεσα στις Lesmos. Άπαντες εισέρχονται στα pit με την ελπίδα να δώσουν μία τελευταία μάχη σχεδόν εκ του μηδενός, με τα γρήγορα μαλακά ελαστικά. Δεν θα συμβεί ποτέ. Ο αγώνας τελειώνει με τον Φερστάπεν, πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, να πανηγυρίζει την πρώτη, μέχρι τώρα, νίκη του στην Μόντζα. Ο συμπατριώτης του Ντεβίς, στον πρώτο αγώνα του στην Φόρμουλα Ένα, τερματίζει στην ένατη θέση και αποκτά δύο βαθμούς και περίσσια αυτοπεποίθηση.

Ο Φερστάπεν προηγείται στην κατάταξη των οδηγών με 116 βαθμούς διαφορά από τον Λεκλέρ που προηγείται του Πέρεζ κατά 9 βαθμούς. Η Red Bull προηγείται της Ferrari στην κατάταξη κατασκευαστών του πρωταθλήματος με 139 βαθμούς. Η Mercedes είναι τρίτη, με 35 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο. Η Red Bull οδηγεί με ασφάλεια την κούρσα.

Ο επόμενος αγώνας θα γίνει σε τρείς εβδομάδες, στην πίστα Marina Bay στην Σιγκαπούρη, η οποία άνοιξε το 2008 ως νυχτερινή διαδρομή. Κατάλληλη για αδυνάτισμα και ταλαιπωρία λόγω των 23 στροφών και της υγρασίας. Οι οδηγοί χάνουν 3 κιλά κατά την διάρκεια του αγώνα. Η Red Bull, δηλαδή ο Φερστάπεν, δεν κινδυνεύει.