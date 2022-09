Μπάγερν Μονάχου: Η διοίκηση στηρίζει τον Νάγκελσμαν

Η διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου στηρίζει τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Οι Βαυαροί μετρούν τέσσερις αγώνες στην Μπουντεσλίγκα χωρίς νίκη.

Η Μπάγερν ηττήθηκε με 1-0 από την Άουγκσμπουργκ για την έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι πρωταθλητές βρίσκονται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς.

Ωστόσο, δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του προπονητή, όπως δήλωσε και ο Όλιβερ Καν.

«Στηρίζουμε απόλυτα τον προπονητή μας. Φυσικά ανησυχεί, όλοι ανησυχούμε. Είμαστε σε κακή κατάσταση. Κάποιοι ποδοσφαιριστές πιστεύουν πως η Bundesliga έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν σκεφτόμαστε αλλαγή προπονητή τώρα. Χρειάζεται να επιστρέψουμε στον σωστό δρόμο. Όσο πιο δυνατόν γρήγορα, αρχής γενομένης κόντρα στη Λεβερκούζεν», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Μπάγερν Μονάχου.

Bayern’s Oliver Kahn confirms Julian Nagelsmann as manager: “We’re not considering any other coaches right now. We are totally convinced of Julian”. 🔴 #FCBayern

“We need to get back on track. As soon as things get started again against Leverkusen, we have to go all-out”. pic.twitter.com/H56WrHPWrA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2022