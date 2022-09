Ολυμπιακός: Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία Παπανικολάου και Λαρεντζάκης

Ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Οι δύο παίκτες, αφού ξεκουράστηκαν λίγες ημέρες μετά το τέλος των υποχρεώσεών τους στο Ευρωμπάσκετ, μπήκαν σε πρόγραμμα προπονήσεων.

Αμφότεροι βρέθηκαν στο ΣΕΦ και προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Σημειώνεται ότι ο διεθνής φόργουορντ θα είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού μετά την αποχώρηση του Γιώργου Πρίντεζη από την ενεργό δράση.

Οι νταμπλούχοι θα ταξιδέψουν στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες προκειμένου να λάβουν μέρος στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» (23-24/9) με τη συμμετοχή των Ερυθρού Αστέρα, Χάποελ Χολόν και Περιστερίου. Στις αρχές Οκτωβρίου θα διεξαχθεί και το Super Cup στη Ρόδο.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ενσωματωθούν στις προπονήσεις του Ολυμπιακού και οι Κώστας Σλούκας, Μουσταφά Φαλ.

😁 All smiles on their 1st Day back to 🔴⚪️ work! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFightkp pic.twitter.com/FOt1juIBzO

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) September 19, 2022