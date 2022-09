Κριστιάνο Ρονάλντο: Στόχος του να αγωνιστεί στο Euro 2024

Διψασμένος για ακόμη περισσότερες διακρίσεις στο μέλλον είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τιμήθηκε με το βραβείο του κορυφαίου Πορτογάλου σκόρερ και δεν κάνει ακόμη σκέψεις αποχώρησης.

Ο 37χρονος ποδοσφαιριστής διανύει μία αρκετά δύσκολη σεζόν με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Θυμίζουμε ότι το καλοκαίρι είχε εκφράσει την επιθυμία του να φύγει από τον αγγλικό σύλλογο.

Ωστόσο, το κίνητρό του παραμένει υψηλό. Όπως δήλωσε, το Μουντιάλ του Κατάρ δεν θα είναι η τελευταία του μεγάλη διοργάνωση που θα λάβει μέρος με την Πορτογαλία.

Μεγάλος του στόχος είναι να αγωνιστεί και στο Euro 2024 παρά το γεγονός ότι θα είναι 39 ετών. «Ελπίζω να συνεχίσω να είμαι μέλος της Εθνικής ομάδας για αρκετά χρόνια ακόμη. Αισθάνομαι ότι έχω κίνητρο, οι φιλοδοξίες μου είναι υψηλές», τόνισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Η παρουσία μου στην Εθνική ομάδα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε πολλούς νέους ταλαντούχους παίκτες. Θα είμαι στο Μουντιάλ και ελπίζω να είμαι και στο επόμενο Euro», κατέληξε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει αγωνιστεί σε πέντε διοργανώσεις Euro και αν βρίσκεται στα γήπεδα της Γερμανίας θα είναι η έκτη του παρουσία. Έχει παίξει σε 189 αναμετρήσεις με την Εθνική Πορτογαλίας και έχει σκοράρει 117 τέρματα.

Cristiano Ronaldo says he intends to play at EURO 2024, when he’ll be 39 years old 🇵🇹 pic.twitter.com/dodyj6SuTj

