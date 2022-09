Ευρωμπάσκετ: Με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κώστα Σλούκα οι κορυφαίες φάσες της διοργάνωσης

Οι διοργανωτές του Ευρωμπάσκετ επέλεξαν τις κορυφαίες φάσεις της διοργάνωσης, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Σε αυτές βρίσκονται δύο στιγμές με πρωταγωνιστές Έλληνες διεθνείς.

Η πρώτη φάση είναι το buzzer beater του Κώστα Σλούκα στην αναμέτρηση με τη Γερμανία. Η δεύτερη είναι το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον αγώνα με την Εσθονία.

Θυμίζουμε ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ επιλέχθηκε και στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.

🚨 THE TOP 10 OF #EUROBASKET 2022 IS HERE 🚨

Which #NikeTopPlays should be higher in your opinion? 🤔

🤔 pic.twitter.com/9XKUhdO7gz

— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 21, 2022