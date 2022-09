Μουντιάλ 2022: Αλγόριθμος «βλέπει» νικήτρια την Αργεντινή του Μέσι

Λιγότερο από δύο μήνες απομένουν για την έναρξη του Μουντιάλ του Κατάρ. Η μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 20 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Το γεγονός ότι το Μουντιάλ θα γίνει για πρώτη φορά χειμώνα, διαφοροποιεί αρκετά πράγματα. Οι ποδοσφαιριστές θα είναι σε φουλ φόρμα κι αυτό καθιστά αδύνατες τις προβλέψεις.

Ο Γιοακίμ Κλέμεν της Stockbroker Liberum Capital δημιούργησε έναν αλγόριθμο που έδειξε ότι η Αργεντινή με αρχηγό τον Λιονέλ Μέσι θα είναι η μεγάλη νικήτρια της διοργάνωσης του Κατάρ. Ο χρηματιστής, μάλιστα, ισχυρίζεται ότι το ίδιο σύστημα είχε προβλέψει τους νικητές της διοργάνωσης τόσο το 2014 (Γερμανία), όσο και το 2018 (Γαλλία)!

Η «αλμπισελέστε» έχει κατακτήσει δύο φορές το Μουντιάλ, το 1978 και το 1986.

Ο αλγόριθμος, στον οποίο στηρίζεται το δημιούργημα του Γιοακίμ Κλέμεν, είναι εμπνευσμένος από μία έρευνα του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ. Το συγκεκριμένο σύστημα λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα, αγωνιστικά και μη, κάθε ομάδας που συμμετέχει στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

«Δουλεύω για πάνω από 20 χρόνια στον οικονομικό τομέα και έχω τελειοποιήσει το να βρίσκω δικαιολογίες για λανθασμένες προβλέψεις», είπε χαρακτηριστικά ο Γιοακίμ Κλέμεν υποστηρίζοντας ότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα λάθους στην πρόβλεψη.

⚽ According to an Algorithm, Argentina will win the next World Cup in Qatar. The same system has predicted that Portugal will be in the semifinals. Can we maybe get an Argentina vs. Portugal final? 😱🤤#Soccer #Football pic.twitter.com/V835XKxFmW

