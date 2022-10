Times: Κοινή υποψηφιότητα Ουκρανίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας για το Μουντιάλ 2030

Η Ουκρανία είναι κοντά σε συμφωνία με την Ισπανία και την Πορτογαλία προκειμένου οι τρεις χώρες να διεκδικήσουν τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030, όπως αναφέρει δημοσίευμα των «Times».

Όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα, η Ουκρανία πρόκειται να συμπράξει με τις δύο χώρες της Ιβηρικής και θα φιλοξενήσει έναν από τους ομίλους της διοργάνωσης. Το σχέδιο φέρεται να επικυρώθηκε από τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τις κυβερνήσεις των δύο χωρών.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η επικείμενη συνεργασία αναμένεται να ανακοινωθεί σε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη. Η πρόταση βασίζεται στην ιδέα ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να αποκαταστήσει την ελπίδα και την ειρήνη, καθώς η Ουκρανία βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία εδώ και 7,5 μήνες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι διοργανωτές αναμένουν ότι μέχρι το 2030 η ρωσική εισβολή θα έχει τερματιστεί. Οι Ουκρανοί θεωρούν ότι η ανοικοδόμηση της χώρας θα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.

